Corona-Test für die Pädagogen

„Es ist unsere Verantwortung, alles Notwendige zu tun, um die Menschen vor einer Infektion zu schützen. Und um vor allem auch einen Regelbetrieb in unseren Schulen und Kindergärten zu ermöglichen“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Und damit die Ergebnisse auch rechtzeitig vor dem Schulstart vorliegen, soll bereits in der ersten Septemberwoche mit den Untersuchungen bei den knapp 25.000 Bediensteten in den pädagogischen Einrichtungen begonnen werden. Nach dem Schulstart soll dann mit dem Screening der Verwaltungsbeamten gestartet werden. „Wir hoffen, dass sich möglichst viele Personen testen lassen, und appellieren vor allem an jene Menschen, die ihren Urlaub im Ausland verbracht haben, sich dieser Untersuchung freiwillig zu unterziehen“, ergänzt Alfred Riedl, Chef des Gemeindebundes, der das Screening-Programm auch mitfinanziert.