Bestätigt! Corona-Fall bei Fußballklub Lafnitz

„Nach den Auffälligkeiten bei einer Pool-Testung wurde umgehend ein weiteres Mal getestet. Das hat leider einen positiven Corona-Fall ergeben“, informierte Lafnitz-Trainer Philipp Semlic. Das Match gegen Hartberg wurde ja bereits nach dem Verdacht abgesagt, nun ist erstmal auch das Training ausgetzt worden. Gemäß den Vorgaben sind nun alle in Heimquarantäne. „Da halten wir uns ganz genau an die Vorgaben, heute findet eine weitere Testung statt. Alle, die morgen ein negatives Ergebnis bekommen, dürfen dann wieder trainieren“, so Semlic.