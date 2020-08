Parteien entdecken jetzt dringenden Bahn-Ausbau

Jetzt prescht die Volkspartei im Weinviertel vor und will „Druck machen“ für einen baldigen Ausbau: „Die Bahnpendler sind äußerst leidgeplagt“, richten VP-Abgeordneter Richard Hogl und seine Parteifreunde in Richtung Verkehrsministerium aus. Nationalrätin Eva-Maria Himmelbauer freut sich, dass nach „jahrzehntelangem Stillstand unter roten und blauen Verkehrsministern“ endlich Bewegung in die Sache komme. Sie und Hogl betonen: „Wir bleiben dran!“