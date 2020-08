Jancker: „Das wird sicher keine gmahde Wiesn!“

Was, ein halbes Jahr ist das schon her?„, schüttelt Carsten Jancker (45), der prominente Cheftrainer des FC Marchfeld Mannsdorf, den Kopf. Ja, seit die 3. Liga abgebrochen wurde, ist viel Zeit vergangen. “Klar war es bitter, wir hatten fünf Punkte Vorsprung. Aber es gibt wichtigere Dinge im Leben als die Regionalliga Ost.„

Eigentlich wollte Jancker die Truppe zusammenhalten. “Aber das war durch Corona nicht möglich. Der Fußball ist halt ein Kommen und Gehen. „ Auch deshalb sind die Marchfelder für Jancker nicht Favorit Nummer eins: “Das ist keine gmahde Wiesn. Wir können eine gute Rolle spielen. Aber Favorit sind Stripfing, Leobendorf, Mauerwerk und der Wiener Sportclub.„

Bei der Frage, wie viele Vereine in der Ostliga spielen sollten, hat Jancker eine klare Meinung: “Natürlich 16! Das wäre für die Attraktivität der Liga extrem wichtig."



Spielfeld verlängert

Offen aussprechen tut man es nicht: aber das langfristige Ziel ist mindestens die zweithöchste Liga. Der Rasen in Mannsdorf wurde schon mal um rund fünf Meter verlängert - damit man den Bundesliga-Richtlinien entspricht. Währenddessen wurde der Ostliga-Spielplan überarbeitet. Für Marchfeld geht es wie erwartet am Freitag beim Sportclub los. Weiters gibt’s am Montag in Lindabrunn ein Treffen, wie man die 13er-Liga attraktiv machen könnte.