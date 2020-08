Transferbombe! Vettel sagt „Ja“ in Spa

Das Tauziehen, das bereits zum (verspäteten) Saisonstart in Spielberg seinen Anfang nahm, hat ein Ende. Wie die „Krone“ erfuhr, wird Sebastian Vettel, der mit Ende der Saison die Scuderia Ferrari verlassen muss, sein Autogramm unter einen mehrjährigen Vertrag bei Aston Martin setzen, das ab der kommenden Saison das jetzige Racing Point-Team übernimmt. Bereits in zwei Wochen beim Grand Prix von Belgien in Spa soll der vierfache Ex-Weltmeister sein „Ja“-Wort geben.