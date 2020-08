Wie Hacker Webcams, Hotspots und Sexpuppen knacken

Der US-Amerikaner Arthur Hicken, alias Code Curmudgeon, listet in einer „IOT Hall of Shame“ all jene Geräte (derzeit etwa 600) auf, die unsicher sind. Das Ranking führen Überwachungskameras an, gefolgt von Modems. Auf dem dritten Platz des Rankings sind vernetzte Kinder-Gadgets zu finden - vom gehackten Babyphone über mit dem Internet verbundene Spielzeuge wie etwa Teddybären bis zur gehackten Puppe, die Kinder beschimpft.