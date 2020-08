Adler versenkt Drohne - Behörde nimmt es mit Humor

Wie das Department of Environment, Great Lakes, and Energy (EGLE) am Donnerstag offiziell mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 21. Juli. Drohnen-Pilot Hunter King hatte demnach gerade seinen vierten Kartierungsflug an diesem Tag gestartet, als er auf seinem Videobildschirm beobachten konnte, dass sich das Fluggerät wie wild zu drehen begann. „Es war wie eine wirklich schlimme Achterbahnfahrt“, schildert er.