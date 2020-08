Neuer Blog über aktuelle Infos aus Klagenfurt

Tourismus und Stadtmarketing verstärken ihre Zusammenarbeit, viele werden davon profitieren. Unter der Adresse blog.visitklagenfurt.at erscheinen künftig zweimal wöchentlich neue Blogbeiträge. Mit dem wunderbaren Effekt, dass vieles, was Gäste interessiert, auch Einheimische lesen können und etliches, was Einheimische an News geliefert bekommen, auch Gästen offen steht. Klagenfurt mit seinen vielfach unentdeckten Vorzügen wird online ganz genau beschrieben. Sportlich aktive, genussvolle und kulturelle Beiträge sind die Ziele des visitklagenfurt-Blogs, dem fünf routinierte Redakteure angehören.