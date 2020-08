Wiener Polizisten retten zwei Eichhörnchen-Babys

Zwei Polizisten haben am Dienstag in Wien-Hietzing zwei Eichhörnchen-Babys gerettet. Die Beamten kamen den Tieren zu Hilfe, nachdem sich mehrere Krähen auf diese gestürzt hatten. Ein drittes Eichhörnchen starb an massiven Verletzungen im Kopfbereich, die anderen zwei wurden der Wildtierstation der Stadt Wien übergeben. Die Eichhörnchen-Mama war laut Polizei nicht auffindbar.