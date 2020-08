Modernisierte Regionalzüge auf Tirols Schienen

Die gute Nachricht vorweg: Die erste so genannte Talent-Nahverkehrsgarnitur in neuem Glanz rollt bereits über Tirols Schienen. Doch was ist an ihnen alles neu? Anstelle der herkömmlichen Standartbestuhlung mit den bekannten blauen Sitzbezügen bieten die neuen roten Sitze mit Kopfstütze und Mittelarmlehne ein neues Level an Sitzkomfort.