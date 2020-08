The Killers: Nach dem Schatten kommt das Licht

Für eine kurze Zeit lang waren die Killers die größte Band der Welt. Zwischen 2004 und 2006 hat man mit dem Debütalbum „Hot Fuss“, dem wohl besten und eindrucksvollsten einer Band seit „Appetite For Destruction“ von Guns N‘ Roses die ganze Welt beherrscht. Zu einer Zeit, als Spotify noch eine unbekannte Chimäre war und Musikfans nicht nach einzelnen Singles und auf Playlists zugeschnittene Songs schielten, sondern das Album als konzeptionelles Großformat zu schätzen wussten. „Smile Like You Mean It“, „Somebody Told Me“, „Jenny Was A Friend Of Mine“ und natürlich der Überhit „Mr. Brightside“ - allesamt Hymnen, für die andere Bands ihre Eltern verkauft hätten. Letzteren Song hat Frontmann Brandon Flowers 16 Jahre später noch einmal vergegenwärtigt. In einem von seiner Frau aufgenommenen Amateurvideo trällert er den Hit und wäscht sich dabei Corona-gerecht die Hände. Mit seinem ersten Spaßvideoversuch ging er viral und sorgte unfreiwillig für die beste Promotion, die eine Band haben kann.