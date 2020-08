Milano verliert wegen Covid-19 büschelweise Haare!

Milano postete ein Foto von sich mit Sauerstoffmaske: „Das war ich am 2. April, nachdem ich zwei Wochen kränker war als je zuvor in meinem Leben. Mein ganzer Körper hat geschmerzt, ich hatte meinen Geruchssinn verloren. Es war, als würde ein Elefant auf meiner Brust sitzen, ich konnte nicht atmen. Ich habe in 2 Wochen 4 Kilogramm verloren und hatte ein Fieber mit schrecklichen Kopfschmerzen.“