Vandale beschädigte Zug und brach in zehn Pkw ein

Der Rumäne (43) betrat in der Nacht zum Sonntag beim Schwarzacher Bahnhof einen Zug der Deutschen Bahn. Daraufhin riss er einen Nothammer aus der Verankerung und schlug damit heftig gegen die Glastür zwischen Steuerstand und Fahrgastraum. Im Anschluss brach der 43-Jährige mit dem Nothammer in zehn Pkw im Gemeindegebiet von Schwarzach ein. Auch versuchte er ein Fahrzeug kurzzuschließen. Im Zuge einer Fahndung hielten Polizisten den Mann rund drei Kilometer vom Tatort entfernt an. Dabei führte der Vandale noch Diebesgut mit. Nach der Spurensicherung und der Vernehmung gestand der Mann die Tat. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.