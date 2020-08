Im Ausland sind wir vorbildlich, daheim weniger

„Überall geht man auf Abstand“

Sicherheitspersonal mahnt Sperrstunde einIn Umag in Istrien macht seit Jahren Hermann Sobe Ferien. Seiner Beobachtung nach waren die Urlauber dort noch nie so diszipliniert wie heuer: „Die Maskenpflicht wird überall eingehalten; man sieht ihn sogar in Blumenläden. Überall geht man auf Abstand.“ Der Kärntner bemerkte sogar Polizei in Zivil: „Sie sind freundlich, aber streng, wenn nötig.“ Die „Laguna Stella Maris“ werde etwa von eigenen Sicherheitsleuten überwacht. „Die Sperrstunde wurde auf 2 Uhr vorverlegt, in die Discos dürfen maximal 100 Gäste“, so Sobe.