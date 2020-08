Haut Ronaldo wegen der Juve-Pleite nach Paris ab?

Logisch also, dass die Gerüchteküche brodelt. Laut der französischen Zeitung „France Football“ gab es bereits im Winter erste Kontakt mit Tuchel-Klubs PSG, aber wegen Corona wurden die Verhandlungen angeblich auf Eis gelegt. Kommt jetzt neuer Schwung in die Sache? Fest steht: Ronaldo will angeblich schon länger lieber mit Neymar und Mbappe zusammenspielen. Dazu kommt: Auch Paris will den Titel endlich holen, steht zumindest heuer schon im Viertelfinale, muss am 12. August gegen Bergamo ran.