Sky-Kommentator denkt bei CL-Hit an Rapid-Legende

„PanE(!)nka“

Da fällt Kultkommentator Kai Dittmann eine Anekdote ein. „Wenn Sie so schütteres Haar wie ich haben“, wendet er sich an die Zuseher, „dann kennen sie einen Panenka noch.“ Die Betonung legte er dabei - typisch deutsch - auf das „e“, nicht, wie der gelernte Österreicher es tun würde, aufs erste „a“. „Die Jungen kennen den nicht mehr“, ist Dittmann überzeugt, „aber der hat in den 70er-Jahren schon so einen Elfmeter geschossen.“