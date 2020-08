Kärntner: „Der Ballermann wurde wieder abgedreht“

Von Klagenfurt aus kann man jeden Freitag direkt nach Mallorca abheben. Der Kärntner Tommi Urbani war zuletzt vier Tage auf der Sonneninsel. „Der Ansturm hält sich in Grenzen, der Ballermann wurde wieder abgedreht“, sagt der ehemalige Handball-Teamspieler, der jetzt in der Modebranche in Zürich tätig ist.