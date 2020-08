Hochwasserschutz nur in der Josefiau

Seit Montag Abend kämpfen in Salzburg die Feuerwehrkräfte an immer mehr Stellen gegen das Hochwasser. Enorme Regenmengen fallen immer noch im gesamten Bundesland - an manchen Orten sind es bis zu 100 Liter pro Quadratmeter in 48 Stunden. Die Stadt gab aber im Laufe des Vormittags Entwarnung aus.