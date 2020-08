„Gute Sitten“ in Ägypten: Haft für TikTok-Tanz

In ihren Videos auf der Plattform TikTok macht Mawada al-Adham das, was Teenager und junge Erwachsene auf TikTok so machen: sich verkleiden, Playback singen, herumkaspern. Einmal posiert die Ägypterin mit blau gefärbten Haaren im flauschigen Haifisch-Anzug, ein andermal pflückt sie Blumen mit dem Mund.