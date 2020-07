Knalleffekt: Pucher tritt beim SV Mattersburg ab!

Im Fall eines Sanierungsverfahrens gibt es demnach sechs Zähler Abzug in der folgenden Saison, keine Teilnahme an einem UEFA-Bewerb in der folgenden Saison, eine Obergrenze für Personalkosten in den folgenden zwei Saisonen sowie das Verbot, entgeltliche Transfers für die Kampfmannschaft in den zwei folgenden Transferfenstern zu tätigen. Nur ein Verzicht Mattersburgs auf die Lizenz könnte demnach bedeuten, dass die WSG Tirol nicht absteigen muss.