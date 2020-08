Schwere Unfälle prägen Grand Prix in Silverstone

Noch viel schlimmer war dann der Unfall in Runde 12 von Daniil Kvyat. Nachdem er sich zuvor noch Giovinazzi holen konnte, verlor der Russe plötzlich die Kontrolle über seinen Alpha Tauri und donnerte fast ungebremst in die Leitplanken. Unfassbar: Kvyat hat sich gleich nach dem Crash per Funk beim Team entschuldigt hat - und stieg dann trotz des harten Aufpralls selbst aus dem Auto. Der Russe nach dem Rennen: „Ich weiß bis jetzt nicht genau, was passiert ist, weil ich gerade vom Board etwas abgelenkt war.“