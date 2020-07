Corona: Wieder mehr als 100 Patienten in Spitälern

Nach einem Negativ-Hoch an Neuinfektionen am Mittwoch - 173 Personen wurden positiv auf das Coronavirus getestet, seit 11. April hatte es in Österreich nicht mehr so viele Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gegeben - sind am Donnerstag landesweit 105 Neuerkrankungen gemeldet worden. Im Gegensatz zum Vortag - die Bundeshauptstadt wies 81 Neuinfektionen aus -, gab es die meisten Fälle diesmal aber nicht in Wien. Die Zahl der Krankenhauspatienten ist indes auf mehr als 100 angestiegen.