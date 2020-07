Nehammer verabschiedet Polizisten nach Serbien

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Mittwochnachmittag in Wien zehn Polizisten zu einem Grenzeinsatz nach Serbien verabschiedet. Österreich greift dem Balkanland bei der Bekämpfung der illegalen Migration zudem mit Ausstattung wie Wärmebildkameras unter die Arme, hieß es aus dem Innenministerium. Die österreichischen Sicherheitskräfte sollen ab Anfang August an dem Grenzabschnitt bei Presevo an der serbisch-nordmazedonischen Grenze zum Einsatz kommen.