Polizisten aus Österreich schützen EU-Außengrenze

Lage an der serbisch-ungarischen Grenze weiter angespannt

Unterdessen bleibt die Lage an der serbisch-ungarischen Grenze weiter angespannt: Nachdem Hunderte Migranten am Donnerstagabend verzweifelt versucht hatten, den Grenzübergang bei Kelebija-Tompa zu überwinden, versuchte am Samstagvormittag eine kleinere Gruppe einen neuerlichen Anlauf. Der Grenzübergang musste deshalb für rund 45 Minuten gesperrt werden, die serbische Polizei schickte die Migranten schließlich wieder zurück.