Festspiele statt Partyurlaub: Jugend feiert Kultur

Statt dem üblichen Urlaub in der Ferne auf diversen Partystränden steht in diesem Jahr für viele Österreich auf dem Plan. Vor allem Salzburg lockt aktuell mit den Festspielen zu einem Ausflug. Passend dazu werden für alle unter 27 Jahren stark vergünstigte Karten angeboten. "Die Aktion der Jugendkarten für alle unter 27-jährigen, in der junge Menschen erstmals Einzelkarten bestellen können, läuft hervorragend an", heißt es im Kartenbüro der Festspiele auf Nachfrage der "Krone". Der spezielle Tipp des Kartenbürochefs Christoph Engel: "Werfen Sie einen Blick auf die Kammer- und Orchesterkonzerte, dort sind musikalische Juwelen zu finden. Besonderen Anklang finden Konzerte mit Pianist Igor Levit." Bestseller sind außerdem „Jedermann“ und „Cosi fan tutte“.