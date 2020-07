40 Meter abgestürzt und von Flut mitgerissen - tot

Leiche entdeckt

Sofort wurde von Polizei, Feuerwehr, Berg- und Wasserrettung eine große Suchaktion in die Wege geleitet. Doch trotz intensiver Suche konnte die Frau zunächst nicht gefunden werden. Der Einsatz wurde schließlich am Montagabend abgebrochen und am Dienstag fortgesetzt. Gegen 7.30 Uhr herrschte dann traurige Gewissheit: Die 62-jährige Französin wurde tot in einem Gumpen im unteren Teil des Stuibenfalls aufgefunden. Eine Obduktion wurde angeordnet.