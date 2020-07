Wikipedia sieht Debattenkultur im Netz in Gefahr

Digitale Enzyklopädien sollen von den neuen Regeln gegen Hass im Netz zwar nicht erfasst werden. Dennoch hat Wikipedia Bedenken: Sollten Community-basierte Projekte oder kleinere Online-Foren ebenso von der Löschverpflichtung betroffen sein, wie große gewerbliche Plattformen, bedrohe dies die „intakten Teile der Debattenkultur im Internet“, heißt es in einem offenen Brief an die Regierung.