Gesetze gegen Hass im Netz auf der Zielgeraden

Am Montag und Dienstag gibt es die letzten Feinabstimmungen, Ende der Woche will die Regierung das neue Maßnahmenpaket gegen Hass und Gewalt im Netz in Begutachtung schicken. Zu den Verschärfungen im Strafrecht zählt etwa die Ausweitung des Tatbestandes der Verhetzung - der Strafrahmen liegt bei zwei Jahren Haft.