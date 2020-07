Schaf flüchtete vor bellendem Hund ins Wasser

Gegen 8 Uhr spazierte eine 44-jährige Urlauberin aus Ungarn mit ihrem angeleinten Schäferhund auf dem Seerundweg in Passriach. Dort befand sich eine Koppel mit mehreren Schafen. Der Hund fing plötzlich an zu bellen. Ein Schaf erschrak und rannte panikartig davon, durchbrach die Umzäunung und lief in Richtung Pressegger See. Die Flucht des verängstigten Tieres endete im Wasser.