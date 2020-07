Rapid will ihn nicht, aber: „Bleibe zu 99 Prozent“

Als Rapids Ex-Sportchef Bickel im Sommer 2018 Deni Alar aus Graz zurückholte, waren viele skeptisch. Obwohl der Stürmer bei Sturm eingeschlagen hatte, Topscorer war. Aber er funktioniere nicht in Hütteldorf. Hieß es, schien auch so. Vier Tore in nur 20 Liga-Spielen, unter Trainer Kühbauer kein Leiberl mehr. Daher wurde Alar letzte Saison bei Levski Sofia geparkt, jetzt musste er retour. Vorerst.