Rettung für Burgruine Gösting ist jetzt in Sicht

Der Weg zur Burgruine Gösting, die 200 Meter über der Landeshauptstadt thront, ist kurvenreich und steil. Der Weg hin zu einer Lösung in der Problematik rund um das gesperrte historische Bauwerk ist ebenso steinig. Doch nun kommt Bewegung in die Causa: Auf Initiative der „Steirerkrone“, der der Erhalt der kulturellen Güter in der Steiermark gemeinsam mit ihren Lesern ein Anliegen ist, geht schon nächste Woche ein „Gipfelgespräch“ mit dem Burgeigentümer sowie Vertretern der Stadt Graz und des Landes Steiermark über die Bühne. Das Ziel: das beliebte Grazer Ausflugsziel wieder für Besucher zu öffnen, ja sogar neu zu beleben!