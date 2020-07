Lkw in Flammen: Inferno auf der Inntalautobahn

Der Lenker des Transporters war kurz nach 6 Uhr Früh auf der A12 Inntalautobahn in Richtung Innsbruck unterwegs, als der am Anhänger geladene Lkw plötzlich in Flammen aufging und binnen kürzester Zeit in Vollbrand stand. „Aufgrund der engen Platzverhältnisse zwischen den Lärmschutzwänden lenkte er den Lkw bis in den Bereich der Zufahrt Jenbach, wo er das Fahrzeug schließlich am Pannenstreifen zum Stillstand brachte. Der 43-Jährige kuppelte dann den Auflieger ab und konnte so ein Übergreifen der Flammen auf das Sattelzugfahrzeug verhindern“, heißt es vonseiten der Polizei.