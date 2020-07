Mehr als 5000 aktive Corona-Fälle in Tschechien

In Tschechien schnellt die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder nach oben. Am Dienstag kamen 212 neue Fälle hinzu, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt gab. Das ist die höchste Zahl seit knapp einem Monat. Die Zahl der aktiv Infizierten stieg erstmals seit Beginn der Pandemie über die 5000er-Marke und liegt nun bei 5046. Knapp 9000 Menschen gelten als genesen. Mit der Erkrankung werden 360 Todesfälle in Verbindung gebracht.