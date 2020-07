Amstetten siegt in Linz durch späten Doppelpack!

David Peham hat den SKU Amstetten in der 2. Liga dank eines Doppelpacks in der Schlussphase zu einem 2:1-Sieg bei Blau Weiß Linz geschossen! Der Angreifer traf am Dienstag zunächst in der 87. Minute zum Ausgleich und avancierte mit seinem 18. Saisontor tief in der Nachspielzeit (94.) zum Matchwinner der Niederösterreicher. Aleksandar Kostic (42.) hatte Blau Weiß voran gebracht.