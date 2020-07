Hasenhüttls FC Southampton bleibt Auswärtsmacht!

Ohne den verletzten Austro-Legionär Christian Fuchs kassierte Leicester am Sonntag auswärts bei Tottenham Hotspur ein 0:3 (0:3) und droht noch auf Platz fünf zurückzufallen. Dieses Szenario droht Leicester, das nach einem starken Saisonstart lange der erste Verfolger Liverpools war, sollte Manchester United in seinem Spiel der 37. Runde am Mittwoch gegen West Ham United mindestens einen Punkt holen. Am Sonntag kommt es zum Direktduell zwischen Leicester und United. Sind beide Teams am Ende punktgleich, entscheidet die bessere Tordifferenz.