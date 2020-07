NFL-Teams starten nächste Woche mit Trainingscamps

Schon am kommenden Montag und Dienstag müssen alle Neulinge bei ihren Teams vorstellig werden. Am Montag sind allerdings nur die „Rookies“ von Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs und der Houston Texans dran, da diese beiden Klubs die Saison am 10. September vor allen anderen eröffnen. Quarterbacks und verletzte Spieler rücken am 23. Juli ein, für alle übrigen Akteure ist am 28. Juli der Start des Trainingscamps.