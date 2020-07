Austria von Ilzer-Abschied „ein wenig überrascht“

Am Freitagnachmittag war durchgedrungen, dass Ilzer bei Sturm Graz anheuern würde. Stunden zuvor hatte Peter Stöger noch gemeint, dass es keine Anfrage aus Graz gebe. Am Abend aber bestätigten die Veilchen dann den Ilzer-Abschied. „Dieser Entschluss ist doch ein wenig überraschend, aber natürlich machen wir uns bereits Gedanken zur weiteren Ausrichtung des Klubs. Wichtig ist jetzt, dass wir nicht die schnellste, sondern die richtige Entscheidung treffen. Im Moment gibt es dazu jedenfalls nichts zu verkünden. Wir wollen, dass das neue Trainerteam zu Saisonbeginn mit dem ersten Mannschafstraining am 10. August die Arbeit auf dem Platz aufnimmt“, lässt sich Stöger in einer Aussendung zitieren.