Selbstständiges Leben für Menschen mit Behinderung

Frei und selbstständig leben

Das Ziel: Menschen mit Behinderung sollen ihr Leben so frei und selbstständig wie möglich führen können. „Derzeit sind sie etwa ihr Leben lang mit den Eltern mitversichert“, so Maurer-Aldrian. Um das zu ändern, will man etwa das Taschengeld-System durch ein echtes Gehalt ersetzen. Die weiteren Bemühungen reichen „von der besseren Einbindung in den Arbeitsmarkt über die barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raums bis hin zur Digitalisierung - rund 17% unserer Kunden haben noch immer keinen Zugang zum Internet.“