27 Millionen Zigaretten in Hallein beschlagnahmt

Dem Salzburg Zoll ist Mitte Oktober 2018 ein schwerer Schlag gegen eine international agierende Zigarettenschmugglerbande gelungen. In einem Logistiklager bei Hallein stellten die Ermittler 64 Paletten mit 136.046 Stangen Zigaretten sicher. Wie das Finanzministerium am Freitag mitteilte, wurden die insgesamt mehr als 27 Millionen Stück Zigaretten in den vergangenen drei Tagen nun vernichtet.