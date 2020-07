US-Justizminister: Apple biedert sich bei China an

„Chinas Kommunistische Partei denkt in der Größenordnung von Jahrzehnten und Jahrhunderten, während wir dazu neigen, uns auf den nächsten Quartalsbericht zu konzentrieren“, sagte Barr. So habe sich die Filmindustrie in Hollywood immer wieder dem chinesischen Druck zur Zensur gebeugt. „Ich vermute, Walt Disney wäre niedergeschlagen zu sehen, wie die von ihm gegründete Firma mit ausländischen Diktaturen unserer Tage umgeht.“ Der Minister deutete zudem an, dass nach seiner Meinung iPhones in China nicht verkauft würden, wenn sie sicher vor dem Zugriff chinesischer Behörden wären.