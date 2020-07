Lenker (54) mit Auto in Tirol 80 Meter abgestürzt

Zurück zum Forstweg

Nachdem das Auto in einem kleinen Bachbett zum Stillstand gekommen war, konnte sich der Unfalllenker selbst aus dem Wrack befreien und zurück auf den Forstweg schleppen. „Dort wurde der Deutsche von zufällig vorbeifahrenden Personen bemerkt“, so die Ermittler weiter. Diese setzten dann auch die Rettungskette in Gang.