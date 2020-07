Das LKH Villach hat eine neue Pflegedirektorin

Die gebürtige Villacherin Christine Schaller-Maitz ist seit 1. Juli die neue Pflegedirektorin am LKH Villach. Dort absolvierte sie bereits ihr erstes Praktikum als Auszubildende in der Gesundheits- und Krankenpflege. Als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin war sie an der Anästhesie, Chirurgie und Inneren Medizin im Intensivbereich und im Spezialbereich Dialyse tätig.