Große Sorgen bei Red Bull: „Das ist beängstigend!“

Insgesamt 22 Punkte nach zwei Rennen bedeutet Rang vier in der Konstrukteurs-WM-Wertung. Nur Mercedes, McLaren und Red Bull liegen vor Racing Point. „Das Tempo von Perez war unglaublich“, spricht Marko gegenüber „auto-motor -und-sport.de“ die unfassbare Aufholjagd des Mexikaners, der am Ende Sechster wurde, beim Grand Prix der Steiermark an. „Wenn sie das auf anderen Strecken wiederholen, ist es selbst für uns beängstigend.“