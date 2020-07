„Tutti Schrotti!“ - Medien zerlegen Ferrari

Ferrari steckt in der Mega-Krise! Das „Ferrero Küsschen“ in Kurve drei der ersten Spielberg-Runde kann nicht ohne Folgen bleiben - darüber sind sich nicht nur Experten, sondern auch die Medien in ganz Europa einig. Dementsprechend gnadenlos fiel auch ihre Kritik an „Rotkäppchen Sebastian Vettel und Charles Leclerc“ aus.