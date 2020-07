ÖFB-Team fixiert zwei Testspiele im Herbst

Vor dem Auswärts-Doppel im Rahmen der UEFA Nations League in Nordirland und Rumänien (11. bzw. 14. Oktober) geht es am Mittwoch, 7. Oktober in Klagenfurt im von Burgenland präsentierten Länderspiel gegen Griechenland. Zuletzt standen sich die beiden Teams 2013 in einem Testspiel in Salzburg gegenüber, das Griechenland mit 2:0 für sich entscheiden konnte.