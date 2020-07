Hat Lyles Weltrekord von Superstar Bolt gebrochen?

Mit den „Inspiration Games“ in sechs Ländern gleichzeitig hat sich die Leichtathletik zurückgemeldet. Bei der Premiere des Formats mit Fernduellen am Donnerstagabend gab es allerdings große Verwirrung um Noah Lyles: Der Weltmeister rannte in den USA die 200 m in angeblich 18,90 Sekunden - was deutlich schneller als der Weltrekord von Superstar Usain Bolt von Berlin 2009 (19,19) gewesen wäre.