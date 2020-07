Hartberg muss die Premiere schaffen

„Die Erinnerungen sind nicht die besten, aber Angstgegner ist die Austria keiner. Jedes Team ist zu bespielen“, wischt Erich Korherr die schlechte Bilanz vom Tisch. Der Druck liegt laut Korherr jedenfalls bei den Violetten. „Vom Kader her sind sie sicher der Favorit, wir sind noch immer Hartberg.“

Ilzer kommt

Wo einst ja auch Austria-Coach Christian Ilzer seine Trainerkarriere gestartet hat. „Ich habe erst letzte Woche mit ihm telefoniert, wir haben ja noch immer ein gutes Verhältnis“, sagt Korherr, der Ilzer damals zum Cheftrainer beförderte. Die Freundschaft ruht freilich Samstag beim ersten Duell in Wien. Ilzer tönt: „Ich schaue nur auf die Austria, will mit diesem Klub in den Europacup!“