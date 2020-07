Muss Bayern wegen Karikatur 68.000 Euro zahlen?

Wie die „dpa“ berichtet, wird der Fall seit Mittwoch am Landgericht München 1 verhandelt. Eine Karikatur der ehemaligen Bayern-Stars Arjen Robben und Franck Ribéry zierte unter dem Motto „ The Real Badman und Robben“ (in Anspielung auf den Hollywood-Bluckbuster "Batman und Robin") die Bayern-Fankurve beim DFB-Pokal-Halbfinale Bayern München - Borussia Dortmund im April 2015 in der Münchner Allianz Arena. Das gefiel dem Grafiker nicht und verklagte den Verein wegen Urheberrechtsverletzung.