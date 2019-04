Wie Sie ganz entspannt die Trotzphase meistern

Gefühle wie Angst, Trauer und Wut begleiten uns von Kindesbeinen an. Wir lernen erst mit der Zeit, mit Emotionen angemessen umzugehen. Wenn sich Kleinkinder im Supermarkt auf den Boden werfen, dann sind sie in einer völlig normalen Entwicklungsphase angelangt. Keine einfache Zeit für Eltern - vielen hilft, bis 20 zu zählen oder kurz einmal das Zimmer zu verlassen. Manche Sprösslinge beenden ihren Wutanfall eher, wenn sie in den Arm genommen werden. Andere lässt man am besten in Ruhe, Berührungen machen sie nur noch wütender. Kinder rebellieren nur gegen jene, bei denen sie sich sicher fühlen.