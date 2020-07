„Alfie“ verschluckte bei Spaziergang 26 Golfbälle

Der Engländer Neil Taylor (50) geht regelmäßig mit seinem „Alfie“ auf einem Golfplatz in der Nähe seines Hauses in Newcastle spazieren. Dort entwickelte der Vierbeiner offensichtlich einen Appetit auf Golfbälle. Als „Alfie“ von der Leine gelassen wurde, dürfte er mehrere Golfbälle verschluckt haben. Taylor selbst bemerkte die Vorliebe seines Vierbeiners erst, als dieser in der Tagesbetreuung für Hunde krank wurde und vier Golfbälle erbrach.